الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

الملا: ارتفاع إنتاج البترول والغاز لمليون و730 ألف برميل مكافئ يوميًا

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول  والثروة المعدنية، عن ارتفاع إنتاج مصر من البترول والغاز لمليون و730 ألف برميل مكافئ يوميًا خلال العام المالي الحالي، بعد تنفيذ 49 مشروعًا لتنمية وإنتاج البترول والغاز باستثمارات 34 مليار دولار.

الملا: ارتفاع إنتاج البترول والغاز لـمليون و730 ألف برميل مكافئ يوميًا خلال 2023

وتابع «الملا» في تصريحات صحفية، أن مجال البحث والاستكشاف والإنتاج شهد في الفترة الأخيرة، طرح ۱۲ مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز والتواصل والتعاقد مع كبرى الشركات العالمية واستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة وهي بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وكان لتوقيع الاتفاقيات وترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والسعودية تمكين مصر من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وهذه المزايدات والاتفاقيات انتهت بتوقيع واستصدار ۱۲۰ اتفاقية بقوانين مع الشركاء العالميين بحد أدنى من الاستثمار حوالی ۲۲ مليار دولار وحفر 450 بئرًا استكشافية كحد أدنى، مع منح توقيع ۱٫۳ مليار دولار.

طارق الملا وزير البترول إنتاج البترول والغاز البترول وزير البترول قبرص واليونان والسعودية بوابة مصر للاستكشاف

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