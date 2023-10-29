وزير البترول: خطة متوسطة الأجل من 2026 حتى 2030 لحفر 65 بئرًا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول تضم كل محاور وسلسلة القيمة المضافة في القطاع سواء عناصر الاستدامة أو عناصر الأداء والتمكين، ما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية باستثمارات بلغت ۱٫۲ تريليون جنيه خلال الفترة (يوليو ٢٠١٤- يونيو ۲۰۲۳)، حيث تم تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت 860 مليار جنيه وهناك مشروعات جار تنفيذها باستثمارات 340 مليار جنيه، واستعرض الملا أهم الإنجازات التي تحققت في الأنشطة البترولية المختلفة خلال تلك الفترة.

وزير البترول: خطة متوسطة الأجل من عام ٢٠٢٦ حتى ۲۰۳۰ لـ حفر 65 بئرًا

وتابع "الملا" في تصريحات صحفية، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها والتي ساهمت في تنمية وزيادة الإنتاج هي مشروعات تنمية (ظهر، أتولى، نورسا شمال إسكندرية، شمال سيناء، شمال العامرية وغرب الدلتا).

ويأتي حقل ظهر الذي يعد درة القطاع ومصر في الاكتشافات حتى الآن، وترجع أهمية هذا الحقل ليس فقط في حجمه وإنما في الوقت القياسي (28 شهرا) لتنفيذ أعمال التنمية والإنتاج بمعدلات عالمية.

وكان من ضمن المشروعات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018 والعودة للتصدير.

ومن المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالي 3 مليارات دولار مشروعات مليحة العميق وشمال صف وجيسوم والمرحلة العاشرة في غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط.

وتم وضع خطة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لحفر 110 آبار باستثمارات حوالي 4.8 مليار دولار خلال أعوام 2025/2024/2023.

وتم هذا العام حتى الآن حفر 10 آبار أسفرت عن تحقيق اكتشافات باحتياطي يقدر بحوالي 206 تريليونات قدم مكعب وكان من أهمها كشف "نرجس".

وهناك خطة متوسطة الأجل وهي من عام 2026 حتى عام 2030 وسيتم فيها حفر 65 بئرا.

وهذا الرقم قابل للزيادة وفقًا لما تسفر عنه المزايدة التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة وتوقيع اتفاقيات جديدة.