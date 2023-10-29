أحمد الباز: كلمة السيسى أكدت أنه لا مجال للمساس بأمن مصر القومى

ثمّن المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، موضحا أنها عززت موقف مصر الثابت الداعي دائما للسلام واستقرار المنطقة.

وأضاف "الباز" فى بيان له اليوم، أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية العرب جميعا، لافتا إلى الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة المصرية من أجل وقف إطلاق النار والتخفيف من حدة الصراع عن المواطنين العزل.

وأوضح الباز أن كلمة الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين جميعا، والذي أكد خلالها أن مصر دولة ذات سيادة لن تسمح بالمساس بسيادتها أو أمنها القومي، منوها أن لدينا جيش قوي وعظيم قادر على حماية مقدرات هذا الوطن.

وطالب الأمين العام لحزب مصر أكتوبر المجتمع الدولي والدول الكبرى بضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية المشروعة وفق المرجعيات والمواثيق الدولية والرجوع لحدود الدولة الفلسطينية ١٩٦٨ وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان قد تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأزمة التي تعيشها المنطقة حاليًا، مؤكدًا حرص مصر على لعب دور إيجابي خلال هذه الفترة، وبذل كل الجهود من أجل استقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، امس السبت: "تصلني تقارير بكل شيء، وتفاعل الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حالة قلق متزايدة وهذه ظاهرة إيجابية، ودوري أطمنكم، ومصر حريصة على لعب دور إيجابي جدًا خلال هذه الفترة".

وأضاف الرئيس السيسي: "مصر خلال السنوات الماضية وقبل أن أتولى رئاسة الجمهورية، كانت حريصة على تقديم دور إيجابي في إطار فهم أن الاستقرار مهم جدًا لمنطقتنا ودولتنا".

وتابع: "نحن نسير على نفس المسار، وحريصون على استقرار الدولة والمنطقة، ونبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك".

الرئيس السيسى: مصر دولة قوية لا تُمس

وعلَّق الرئيس السيسي، على إسقاط طائرتين مسيرتين في طابا ونويبع بشبه جزيزة سيناء أمس: "أنا حذرت من توسعة دائرة الصراع، أيًا كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعًا".

وأضاف: "مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جدًا ولا تمس".