السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الرئيس السيسى: مصر حريصة على لعب دور إيجابى لاستقرار المنطقة

جريدة الدستور

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأزمة التي تعيشها المنطقة حاليًا، مؤكدًا حرص مصر على لعب دور إيجابي خلال هذه الفترة، وبذل كل الجهود من أجل استقرار المنطقة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت: "تصلني تقارير بكل شيء، وتفاعل الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك حالة قلق متزايدة وهذه ظاهرة إيجابية، ودوري أطمنكم، ومصر حريصة على لعب دور إيجابي جدًا خلال هذه الفترة".

وأضاف الرئيس السيسي: "مصر خلال السنوات الماضية وقبل أن أتولى رئاسة الجمهورية، كانت حريصة على تقديم دور إيجابي في إطار فهم أن الاستقرار مهم جدًا لمنطقتنا ودولتنا".

وتابع: "نحن نسير على نفس المسار، وحريصون على استقرار الدولة والمنطقة، ونبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك".

الرئيس السيسي: مصر دولة قوية لا تُمس

وعلَّق الرئيس السيسي، على إسقاط طائرتين مسيريتن في طابا ونويبع بشبه جزيزة سيناء أمس: "أنا حذرت من توسعة دائرة الصراع، أيًا كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعًا".

وأضاف: "مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جدًا ولا تمس".

الرئيس السيسي مصر الملتقى للصناعة المنطقة

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