الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية دمرت آليات عسكرية إسرائيلية شمال غزة

غزة
غزة

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية دمرت آليات عسكرية إسرائيلية شمال غزة.

 إجلاء 60 ألف مستوطن من الحدود الشمالية فى غلاف غزة"

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إجلاء 60 ألف مستوطن من الحدود الشمالية في غلاف غزة"، لافتة إلى أن صفارات الإنذار تدوي بمناطق عدة بتل أبيب إثر قصف صاروخي. 
كان قد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن النشاط البري في غزة معقد ويتضمن مخاطر على قواتنا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية الفصائل الفلسطينية آليات عسكرية إسرائيلية غزة

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