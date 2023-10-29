الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش

مساعدات
مساعدات

أقلعت الطائرة الإغاثية السادسة التابعة للقوة الجوية، صباح اليوم الأحد، ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش، تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة، وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية، وسيارتا إسعاف وجرافة، و80 جهازا للطاقة الشمسية.

ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي وبأوامر من القيادة السياسية الكويتية، وبمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية، وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

وكانت عمليات الإغاثة الكويتية عبر الجسر الجوي لمساعدة الفلسطينيين بقطاع غزة قد انطلقت يوم الاثنين الماضي، محملة بـ150 طنا حتى الآن من المواد الغذائية والدوائية ومعدات طبية، بالإضافة إلى سيارات إسعاف.

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"الصحة العالمية" تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار فى غزة لأغراض إنسانية

وفي سياق آخر، جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة لأغراض إنسانية، تماشيًا مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي بالقرب من مستشفيي الإندونيسي والشفاء، مشددة على أن المستشفيات باتت غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى فيما تؤوي آلاف المدنيين، في ظل تواصل القصف المكثف على قطاع غزة.

وحثت الصحة العالمية جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بمن في ذلك العاملون في مجال الصحة والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، القصف الإسرائيلي والعمليات البرية على غزة بـ"الأزمة الكارثية المروعة"، وأشار إلى العواقب الفادحة المحتملة للعمليات البرية واسعة النطاق في غزة، واحتمال أن يلقى آلاف آخرون من المدنيين مصرعهم.

الجسر الجوي الكويتي العريش المواد الغذائية القيادة السياسية الكويتية الطائرات الإغاثية

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