الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الآن موعد عرض مسلسل صوت وصورة على قناة DMC وwatch it

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

نقدم موعد عرض مسلسل صوت وصورة على قناة DMC وwatch it، حيث يواصل مسلسل صوت وصورة تصاعد محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، وذلك منذ نحو أسبوع من بدء العرض علي قنوات المتحدة.

حنان مطاوع في مسلسل صوت وصورة

وفي هذا الإطار، نرصد لكم أحداث الحلقات السابقة من مسلسل صوت وصورة، خبرا مفرحا، وهو خروج رضوى «حنان مطاوع» من السجن الذي دخلته بتهمة قتل الدكتور عصام الصياد «مراد مكرم»، بعدما تحرش بها جسديا، وبعد قتله، تم اتهامها مباشرة، وذلك بعد أن نجح المحامي لطفي عبود «صدقي صخر» في تقديم عدة أدلة كانت السبب في خروج رضوى من السجن.

أحداث مسلسل صوت صورة

وفي هذا السياق، نوفر لكم  أحداث مسلسل صوت وصورة، حيث تدور حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية «رضوى» سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما، بعد ان تتعرض للتحرش من قِبل طبيب «مراد مكرم» تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة الـ 11

موعد عرض مسلسل صوت وصورة على قناة DMC وwatch it

وفي هذا الصدد، نعرض لكم موعد عرض مسلسل صوت وصورة على قناة DMC وwatch it، وهي كالآتي:

• يعرض علي منصة watch it وقناة DMC: يوميًا من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا للمرة الأولي والثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.
• يعرض أيضًا عبر قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء.

نجوم مسلسل صوت وصورة

وفي هذا الجانب، نوضح لكم أسماء نجوم المسلسل، وهما: نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، وإيمان الشريف، وهو من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

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