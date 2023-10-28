قبل عرض الحلقة 11.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل صوت وصورة

ما زالت وتيرة أحداث مسلسل صوت وصورة تتصاعد بشكل كبير، وانتهت آخر حلقة معروضة من المسلسل على استغلال الفنانة نجلاء بدر التي تلعب دور زوجة طبيب المقتول وسائل الإعلام لتغيير الرأي العام في قضية قتل زوجها، التي تتهم فيها حنان مطاوع، بهدف جلب التعاطف لصالحها، وذلك خلال الحلقة العاشرة من مسلسل "صوت وصورة" التي عرضت الأربعاء الماضي.

تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل "صوت وصورة"

حاولت نجلاء بدر إقناع محامي حنان مطاوع (صدقي صخر) بقبول مبلغ من المال مقابل عدم توجيه تهمة الاعتداء عليه من قبل ابنها، ولكن المحامي رفض هذا العرض. عندها اقترحت المحامية الخاصة بنجلاء بدر عليها الظهور في برنامج تلفزيوني لإقناع الجمهور بقصتها.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "صوت وصورة" على DMC ،DMC DRAMA

مسلسل "صوت وصورة" يُعرض على قنوات dmc و dmc drama في مواعيد محددة. يتم عرض الحلقات من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً، وتُعاد الحلقات في الساعة 2 صباحًا والساعة 3 عصرًا على قناة dmc. كما يتم عرض الحلقات على قناة dmc drama في الساعة 11 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it الرقمية بشكل حصري من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

حكاية مسلسل صوت وصورة

وتصدر مسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع محركات التواصل الاجتماعية لا سيما أنه يتناول قصة اجتماعية عن تأثير وإفراط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الشخصية والمجتمع، تدور القصة حول سيدة متزوجة تواجه العديد من المشاكل بسبب تفاعلها مع منصات التواصل الاجتماعي.

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تتصاعد الأحداث عندما يتعرض ممرضة للتحرش من الطبيب التي تعمل لديه، ويُنشر هذا الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى أزمة حادة ويتهمون السيدة المتزوجة بقتل الطبيب. يتم اعتقالها وتمتنع عن الكلام خلال التحقيقات.

فريق عمل صوت وصورة

يشارك في بطولة مسلسل "صوت وصورة" حنان مطاوع ومكرم مراد ونجلاء بدر وعمرو وهبة ووليد فواز وولاء الشريف. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية."