الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد قتلى إعصار أوتيس فى المكسيك إلى 39

إعصار
إعصار

قالت الحكومة المكسيكية، إن عدد القتلى جراء الإعصار أوتيس المدمر الذي وصل قبل أيام إلى منتجع أكابولكو الساحلي في البلاد ارتفع إلى 39.

واجتاح الإعصار أوتيس مدينة أكابولكو يوم الأربعاء مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 266 كيلومترًا في الساعة، وتسبب في إغراق المدينة واقتلاع أسقف المنازل والمتاجر والفنادق وغمر المركبات بالماء وقطع الاتصالات، بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمسارات الجوية.

ولم تصدر الحكومة حتى الآن معلومات تُذكر عن القتلى والجرحى، وارتفع أحدث عدد للقتلى إلى 39 من 27 في تقارير سابقة، مع وجود أربعة آخرين في عداد المفقودين بسبب الإعصار.

وذكرت الحكومة، أن أكثر من 220 ألف منزل و80 % من قطاع الفنادق تضرروا، وأن أكثر من 513 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء.

وتُقدر تكلفة الدمار الذي خلفه أوتيس بمليارات الدولارات، وتم إرسال ثمانية آلاف جندي لمساعدة الميناء المتضرر على التعافي.

الأكثر قراءة

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف مواقع للمسلحين فى اللاذقية وإدلب

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

عاجل.. فلسطين المحتلة.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

عاجل.. وكالة فلسطينية: اقتحام جيش الاحتلال أحياء فى القدس ومواجهات بمخيم شعفاط

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»