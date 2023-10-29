الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

موسكو تعليقا على هجوم أوكرانيا على كورسك: لا حدود لكييف حتى "الإرهاب النووى"

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأوكرانى على محطة كورسك للطاقة النووية، بثلاث مسيرات؛ "أظهر أنه لا توجد حدود للسلطات الأوكرانية، حتى لجوئها إلى الإرهاب النووي".


وأضاف زاخاروفا - فى بيان أذاعته وكالة تاس الروسية،هاجم الجيش الأوكرانى عمدا، محطة كورسك للطاقة النووية باستخدام ثلاث مسيرات، واصطدمت إحدى المسيرات المحملة بالمتفجرات بمخزن براميل جافة؛ مما أدى إلى إتلاف جدرانه، وسقطت الطائرتان الأخريان على سطح مجمع المبانى الإدارية لمحطة الطاقة النووية".


وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المسيرات المستخدمة فى الهجوم كانت تحتوى على أجزاء قدمها الغرب، وأضافت: "الحادث الأخير يثبت أنه لا توجد حدود لنظام كييف، بما فى ذلك أعمال الإرهاب النووي".

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