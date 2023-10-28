الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الخارجية: مصر أكدت أنها على أهبة الاستعداد لإيصال وإدخال المساعدات لقطاع غزة

أحمد أبوزيد
أحمد أبوزيد

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر أكدت في جميع اتصالاتها مع الدول ومؤسسات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة بأنها على أهبة الاستعداد، لإيصال وإدخال المساعدات داخل فلسطين ولكن عليهم ممارسة الضغوط اللازمة والمطلوبة على الجانب الذي يعيق هذه المساعدات.

تعتنت الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات لغزة 

وأضاف السفير أحمد أبوزيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية cbc، أن الطرف المعيق الرئيسي في دخول هذه المساعدات هو الجانب الإسرائيلي، والذي أصر على إعادة تفتيش الحافلات جميعها التي تنقل المساعدات الإنسانية من خلال معبر نتسانا مع إسرائيل والذي يبعد 50 كيلومترًا عن معبر رفح، وبالتالي كان لزاما على الشاحنات أن تذهب وإيابا 100 كيلومتر لإعادة تفريغ وتفتيش الشحنات ثم تعود لقطاع غزة.

وأوضح أن البطء الشديد في الإجراءات والمعوقات اللوجستية الشديدة لأسباب واهية فبعضها أسباب سياسية وأخرى أمنية، وأصبح من حق الجانب الإسرائيلي أن ينتقي للموافقة على بعض الشحنات ولا يوافق على بعض الآخر، علما بأنه يوجد مئات الشحنات أمام معبر رفح وأصبحت رهينة أمام موافقة سياسية من الجانب الإسرائيلي.

 

فلسطين غزة المساعدات الاغاثية القضية الفلسطينية الخارجية المصرية

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