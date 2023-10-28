السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملحمة وطنية.. كيف منعت جهود الدولة تضاعف خسائر حادث "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"؟ (فيديو)

حادث طريق القاهرة
حادث طريق القاهرة الإسكندرية

لقى 32 مصرعهم، وأصيب 63 آخرون في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري في محيط منطقة وادي النطرون اتجاه القاهرة، وتم نقل 53 من المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، والوفيات إلى المشرحة.

وفي الفيديوجراف التالي، نستعرض لكم كيف منعت جهود أجهزة الدولة بالتعاون مع المواطنين تضاعف خسائر حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي؟

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التعرف على أول جثة من ضحايا حادث طريق "الإسكندرية الصحراوى"

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التعرف على أول جثة من ضحايا حادث طريق "الإسكندرية الصحراوى"

 

 

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