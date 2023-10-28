التعرف على أول جثة من ضحايا حادث طريق "الإسكندرية الصحراوى"

حصلت "الدستور" على اسم وصورة أول شخص يتم التعرف عليه من ضمن ضحايا حريق الطريق الصحراوي بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة الذى نشب صباح اليوم إثر حدوث تصادم بين عدد من السيارات يصل إلى 30 سيارة، ونتج عنه مصرع 34 شخصا بينما أصيب 60 آخرون وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على الحريق وتم فتح الطريق الصحراوى أمام السيارات القادمة من وإلى محافظة القاهرة عقب فترة من التوقف بسبب الحادث.

والضحية هو "إبراهيم طارق خطاب" عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وتمكنت أسرته من التعرف على جثمانه وجاري الانتهاء من تصريح الدفن من قبل النيابة العامة بمركز وادي النطرون، برئاسة المستشار طارق الجندى رئيس النيابة.

وقامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، بالدفع بعدد 25 سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث خلال دقائق معدودة من حدوث الحريق، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات وادى النطرون والنوبارية، وأبو المطامير.





كما صرح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحادث وقع فى تمام الساعة السابعة والنصف تقريبا، مؤكدًا أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث فى أقل من 6 دقائق تقريبا، عقب تلقى البلاغ، مشيرا إلى أنه تم الدفع بعدد 26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، والجثث إلى المستشفيات المركزية بدائرة وادى النطرون، وقسم النوبارية، وأبو المطامير.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تلقت بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى بدئرة مركز شرطة وادى النطرون الأمر الذى أدى إلى اشتعال حريق فى عدد كبير من السيارات وتم الدفع بعدد 20 سيارة من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة علي الحريق.