السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"دبابات مدمرة وجنرال أسير".. حقيقة الصور المتداولة للتوغل الإسرائيلى فى غزة

جريدة الدستور

تستمر الأحداث الساخنة في قطاع غزة بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تطوير عملياته في القطاع، والتوغل عبر عدة محاور داخل غزة خلال الليلة الماضية، بعد أن قام بقطع خطوط الاتصال والإنترنت عن السكان، واستمرار الطائرات في قصف المنشآت والمباني السكنية طوال الليل، ومع بزوغ فجر اليوم بدأ البعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتداولون بعض الصور التي تدَّعي أنها من المعركة التي شهدها قطاع غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

من هو صاحب صورة الجنرال الأسير  

وبدأ عدد من الصفحات والحسابات الشخصية بتداول صورة لجنرال يرتدي البزة العسكرية وهو مكبل اليدين في ادعاء بأنه عقيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُدعى يائير شالام وهو قائد الهجوم على مخيم البريج والذي وقع أسيرًا في يد المقاومة الفلسطينية.

لكن في الحقيقة أن هذه الصورة كان ظهورها في شهر أبريل من العام الماضي 2022، وهي ترجع لأحد كبار رجال الأعمال الأوكرانيين، وهو صديق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويدعى فيكتور ميدفيدتشوك، ويطلق عليه "أمير الظلام"، وكان يبلغ من العام في ذلك الوقت 67 عامًا، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، حيث وقع في الأسر في غارة سرية من قبل عملاء من جهاز الأمن الأوكراني.

رجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك
فيكتور ميدفيدتشوك وبوتين 

دبابات مدمرة بأعداد كبيرة

فيما انتشرت أيضا عدد من الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم وبدأ يتداولها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدبابات مدمرة ادَّعوا خلالها أنها دبابات إسرائيلية تم تدميرها بواسطة نيران المقاومة الفلسطينية في غزة ليلة أمس.

لكن الحقيقة أن هذه الدبابات تعود إلى القوات الأوكرانية في الحرب الأخيرة ضد روسيا وظهرت هذه الصورة لدبابات "ليوبارد "2 مدمرة في تغطية لقناة القاهرة الإخبارية وعلى موقعها الإلكتروني في شهر يونيو الماضي ضمن معركة بين الجانبين الروسي والأوكراني أعلن خلالها المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، بتدمير دبابات أوكرانية وعربات قتال مشاة.

دبابات أوكرانية مدمرة

كما أن هناك صورة أخرى لإحدى الدبابات المدمرة أيضا للطراز ذاته، وتعود إلى تقارير صحفية ترجع إلى دبابة للقوات التركية المتواجدة في سوريا، وظهرت الصورة في العديد من المواقع قبل أكثر من خمسة أعوام.

دبابة مدمرة للجيش التركي
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