ياسين براهيمى يلوح بالعلم الفلسطينى فى ملعب مباراة الريان "فيديو"

دعّم الجزائري ياسين براهيمي، لاعب فريق الغرافة القطري، القضية الفلسطينية، في ظل استمرار قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة.

ويتواصل قصف جيش الاحتلال لقطاع غزة لليوم الـ22 على التوالي في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب القسام على المستوطنات الإسرائيلية.



وسجل براهيمي هدفين في انتصار فريقه على الريان ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري القطري للمحترفين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



براهيمي سجل هدفه الأول من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني له وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 61، واتجه ناحية المدرجات حيث تواجد أحد المشجعين حاملًا علم فلسطين وأخذه منه إبراهيمي وعاد لأرضية الملعب ولوح بالعلم الفلسطيني في أرضية الملعب.

وبدأ ياسين براهيمي مسيرته ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان تحت 17 عامًا وانتقل منه لصفوف فريق استاد رين تحت 19 عامًا في صيف 2006، ثم تدرج في المراحل العمرية بنادي استاد رين قبل أن يصعد للفريق الأول في صيف 2009، ثم انتقل لنادي كليرمونت فوت لمدة موسم، وعاد مرة أخرى لاستاد رين، ولعب موسمين للفريق قبل أن ينضم لنادي غرناطة الإسباني معارًا في صيف 2012 ثم انتقل بشكل نهائي في نهاية الإعارة ولعب موسمين مع فريق غرناطة ثم انضم لنادي بورتو البرتغالي ولعب له 5 مواسم ثم انتقل للريان القطري في صفقة انتقال حر في صيف 2019 وبعد 3 مواسم انتقل لنادي الغرافة في صفقة حرة.