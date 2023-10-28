"إسرائيل قاتلة أوقفوا مجازر الاحتلال".. دول العالم تنتفض من أجل غزة

شهدت العديد من دول العالم، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي مخلفًا الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين.

وحمل المشاركون في تلك المظاهرات أعلامًا فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات "أوقفوا مجازر الاحتلال"، "إسرائيل قاتلة".

ونوضح في الأسطر التالية أبرز الدول التي أقامت مظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

100 ألف شخص يتظاهرون في لندن

تظاهر أكثر من 100 ألف شخص، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

ورفع المتظاهرون خلال المظاهرة أعلامًا فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

مظاهرات في تركيا

وتظاهر عشرات الآلاف، في مدينة إسطنبول التركية، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، مساء اليوم السبت، المشاركة في مظاهرة حاشدة دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري.

والجمعة، شهدت معظم الولايات التركية، مظاهرات احتجاجًا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد الشعب الفلسطيني.

مظاهرات في باريس تنديدًا بجرائم الاحتلال

وفي باريس، شارك الآلاف في مظاهرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، دعمًا للشعب الفلسطيني.

وهتف المتظاهرون "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة".

وشارك في المظاهرات نواب توشحوا بكوفيات وأعلام فلسطين، ومن بينهم النائب عن الخُضر أوريليان تاتشي والنائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جيروم لوغافر.

وقالت نائبة رئيس بلدية كورباي-إيسون بوسط البلاد إلسا توري، إن "وقف إطلاق النار أمر ملح لوقف قتل النساء والأطفال والرجال".

كما حملت الفنانة الكوميدية سامية أورزمان خلال المظاهرة لافتة كتب عليها "أين ذهبت إنسانيتنا؟، ليس من الصواب عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وأن يموت آلاف المدنيين من دون أن ينبس أحد ببنت شفة".

مظاهرات في الضفة الغربية تنديدًا بجرائم الاحتلال

وفي الضفة الغربية المحتلة، خرجت مسيرات حاشدة في طولكرم ورام الله، ومناطق أخرى في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة، بعد القصف الإسرائيلي العنيف المستمر على شمال القطاع قبل ساعات، بعد أن قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات والإنترنت، لعزل غزة عن العالم.

وفي رام الله خرج آلاف الفلسطينيين يجوبون الشوارع دعمًا لغزة، وردد المتظاهرون هتافات: "الشعب يريد كتائب القسام".