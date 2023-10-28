السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الفلسطينى: الاحتلال ردّ على القرار الأممى أمس باجتياح برّى

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، إن الإحتلال الإسرائيلي ردّ على القرار الأممي أمس باجتياح بري ومزيد من القصف والتدمير، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمذابح وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف، أبو مازن، اليوم الثلاثاء، في كلمة له خلال ترأسه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه منذ اللحظة الأولى أجرينا اتصالات واسعة مع زعماء العالم من أجل وقف هذا العدوان، وذهبنا لقمم ولمجلس الأمن وطالبنا بإدخال المساعدات ومنع التهجير، ونريد حلًا سياسيًا على أساس الشرعية الدولية.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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