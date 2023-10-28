السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الصحة" تكشف تطورات الحالة الصحية لضحايا حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وسبب تفحم الجثث

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قدم الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، التعازي لضحايا أهالي حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والذي وقع صباح اليوم.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 64، وعدد الوفيات ارتفع إلى 34 حالة.

وأشار إلى أن مستشفى جراحات اليوم الواحد استقبلت 51 مصابًا ويوجد منهم الآن بالمستشفى 11 مصابًا، ويوجد 7 مصابين في مستشفى غرب النوبارية، وخرج منهم 5 ويتبقى 2 بالمستشفى، مؤكدًا أنه كان يوجد حالتين كانت صعبة ولكنهما توفيا خلال تلقيهما العلاج بالمستشفى، كما تم علاج 6 حالات في موقع الحادث. 

 الحادث خلف عددًا كبيرًا من الوفيات

وأكد أن الحادث خلف عددًا كبيرًا من الوفيات، وسبّب اشتعال النيران صعوبة محاولات الإنقاذ في ظل وجود نيران مشتعلة وهو ما أدى لارتفاع الوفيات بشكل كبير وتفحم الجثث.

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