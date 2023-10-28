الأحد والاثنين.. حوار فني وإنساني مع ياسمين الخيام على الحياة

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، على قناة "الحياة"، يومي الأحد والاثنين المقبلين، الحاجة ياسمين الخيام، في حوار فني وإنساني.

تكشف الحاجة ياسمين الخيام خلال اللقاء عن كواليس أهم أعمالها الفنية سواء في تترات المسلسلات أو الأغاني الوطنية وحرصها علي المشاركة في كل المناسبات الوطنية ولماذا أصبحت هذه الأغنيات خالدة على مر الزمن ويتم الاستعانة بها حتى الآن مثل أغنية "مبروك مبروك".

كما تكشف "الخيام" عن إضافتها للدعاء في أغنية "استيقظي يا امتي"، والتي سنستمع لها بعد إضافة الدعاء إليها، وكذلك تتحدث عن أهمية دور والدها الشيخ الحصري في حياتها.

