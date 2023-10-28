هشام عنانى: إسرائيل ترتكب أكبر وأقوى جرائم الحرب فى العصر الحديث

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحاته اليوم، أشار إلى أن الدولة قوية ولديها القدرة على الرد على تجاوز.

وتابع عناني، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن موقف الدولة المصرية قيادة وشعبًا، برفض تهجير الشعب الفلسطيني وإرجاع الحق لشعب فلسطين.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن إسرائيل ترتكب أكبر وأقوى جرائم الحرب في العصر الحديث، وهذا ما نشاهده في الأرقام الخاصة بعدد الشهداء والمصابين.