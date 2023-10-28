"مكملين لآخر نفس".. أول تعليق للصحفية الفلسطينية سمر أبو هوف بعد عودة الإنترنت لغزة

كتبت المصورة الصحفية الفلسطينية سمر أبو هوف، منشورا لها الآن عقب عودة الإنترنت لديهم في فلسطين بعد الغزو البري بالأمس.

وكتبت عبر صفحتها على “فيسبوك”: “مكملين لآخر نفس.. لآخر نقطة مية وأخر خبزة وأخر أمل.. البحر بطعم مختلف هالمرة”.

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وتعتبر سمر من المصورين الصحفيين في فلسطين والذين لهم العديد من المتابعين على السوشيال ميديا وينقلون الأحداث في غزة أول بأول مثل المصور الصحفي معتز عزيزة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب أمس الجمعة، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في قطاع غزة.