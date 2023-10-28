السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام: إسرائيل لم تتعامل بجدية بشأن مفاوضات الرهائن التى جرت أخيرًا

غزة
غزة

أعلنت كتائب القسام، اليوم السبت، عن أن إسرائيل لم تتعامل بجدية بشأن مفاوضات الرهائن التي جرت أخيرًا، معبرة عن استعدادها لمواجهة إسرائيل في الحرب البرية. 

وفي سياق متصل، قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن «عددًا كبيرًا جدًا من المدنيين، بما في ذلك الأطفال، قتلوا وهذا مخالف للقانون الإنساني الدولي».

وقال: "هناك حاجة ملحة لوقف الأعمال العدائية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية"، مضيفًا: "نحن ندين جميع الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات الصاروخية العشوائية المستمرة ضد إسرائيل، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وفي السياق ذاته، تظاهر آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن اليوم السبت لمطالبة الحكومة البريطانية بدعوة وقف إطلاق النار بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على غزة.

وأظهرت لقطات جوية حشودًا كبيرة تنطلق في المسيرة التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم السبت، من احتمال مقتل آلاف آخرين من المدنيين بينما تمضي إسرائيل قدمًا في عملية برية في غزة.

وأضاف: "بالنظر إلى الطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية حتى الآن، في سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عامًا، فإنني أدق ناقوس الخطر بشأن العواقب الكارثية المحتملة للعمليات البرية واسعة النطاق في غزة واحتمال مقتل آلاف آخرين من المدنيين". 

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