جولات مفاجئة لرؤساء المراكز ونوابهم لمتابعة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمنيا (صور)

كثف رؤساء الوحدات المحلية لمركز محافظة المنيا ونوابهم، من جولاتهم المفاجئة على منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بناء على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

من جانبه قام المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، بمتابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني، حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة والقرى، للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة وجرى المرور على منافذ البيع بقطاع بردنوها وقطاع منبال وعلى منافذ المدينة.

وأكد رئيس المركز، اهتمام محافظ المنيا بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر؛ وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض لسعر السلعة.

كما تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، مجهودات الوحدة المحلية في متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى، حيث قام المهندس حامد فخرى نائب رئيس المركز، بالمرور على بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة.

وأكد رئيس المركز، تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما قام هانى الخولي والدكتور عصام محمود نواب رئيس المركز، بالمرور على المحال التجارية والهايبرات ومنافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة.

وفي مركز بني مزار قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إن مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا وعيد السيد رئيس الوحدة المحلية بشلقام، قاما بجولات تفقدية ومتابعة لمنافذ بيع السلع الغذائية ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية ٢٥% لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، مشيرا إلى توافر السلعة الغذائية الأساسية والخضروات واللحوم بهذه المنافذ.

وكلف اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا نائبه محمود أبو كريشة بمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية واللحوم بقرية إدمو التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير بحضور محمد جابر رئيس القرية والتموين لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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