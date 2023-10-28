السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أوابك: انخفاض المخزون التجارى النفطى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى

أوابك
أوابك

كشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، «أوابك »، عن انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر أغسطس 2023 بمقدار 31 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى حوالي 2783 مليون برميل، بينما ارتفع المخزون الاستراتيجي بمقدار 3 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1504 ملايين برميل.

المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي 

وتابع التقرير، أن واردات وصادرات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات النفطية ارتفعت خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 5% لتصل إلى حوالي 6.8 مليون برميل، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة 0.5% لتبلغ حوالي 3.9 مليون برميل.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 4.1% لتصـل إلـى حـوالي 1.9 مليون برميل، كمـا انخفضت صادراتها مـن المنتجات النفطية بنسبة 7.6% لتبلغ حوالي 6.1 مليون، فيما بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 3.295 مليـون طـن خـلال شهر أغسطس 2013، مستأثرة بحصة بلغت 23.5% من الإجمالي.

أوابك منظمة التعاون الاقتصادى المخزون التجاري النفطي الولايات المتحدة الامريكية المشروعات الخضراء النفط

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