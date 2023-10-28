السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليلة الـ3 بطاقات حمراء.. بايرن ميونخ يدهس دارمشتات 8-0 بالدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

دهس فريق بايرن ميونخ ضيفه دارمشتات في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الألماني بثمانية أهداف دون رد.


وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ فريق دارمشتات على مجريات اللعب في الشوط الأول فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وتلقى جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 4 بعد عرقلة لاعب دارمشتات على حدود منطقة الجزاء.

واستمرت المحاولات الهجومية بين الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة.


وتلقى كلاوس ججاسولا، لاعب دارمشتات البطاقة الحمراء المباشرة وطرد من الملعب في الدقيقة 21.


وتبعه زميله ماتي ماجليكا وتلقى البطاقة الحمراء هو الآخر في الدقيقة 41.

وسجل ليروي ساني هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وألغى الحكم الهدف بداعي وجود حالة تسلل ضد ساني.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 5 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب في الشوط الأول، مقابل 3 تسديدات من 9 محاولات لفريق دارمشتات وخرجت 6 من الملعب.

وانقلب الاستحواذ لصالح بايرن ميونخ في الشوط الثاني من المباراة، وكان الأداء الهجومي من جانب واحد فقط.


وسجل هاري كين أول أهداف بايرن ميون في الدقيقة 51، ثم أضاف زميله ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأضاف موسيالا الهدف الثالث في الدقيقة 60، وسجل ليروي ساني ثاني أهدافه ورابع أهداف فريقه في الدقيقة 64.


وأضاف هاري كين الهدف الثاني له في الدقيقة 69، وسجل جمال موسيالا الهدف السابع في الدقيقة 71، قبل أن يختتم هاري كين التسجيل بالهاتريك الخاص به في الدقيقة 88.

واستحوذ فريق بايرن ميونخ على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق دارمشتات.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ23 نقطة في صدارة الدوري، فيما توقف رصيد دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الـ14.

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