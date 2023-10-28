قيادى بـ"مستقبل وطن": الملتقى الدولى السنوى للصناعة رسالة بالاستمرار فى البناء والتقدم

قال رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الملتقى الدولى السنوي للصناعة، والذي يركز على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان، جاء في وقت هام وحرج ليؤكد رسالة هامة للعالم، أن مصر تستمر في البناء والتقدم مهما كانت الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن الأمل دائمًا في البناء والعمل بإخلاص دون توقف، كما حملت رسائل عديدة للمتربصين، تؤكد أن مصر شامخة ولن يمسها سوء بفضل قيادتها الحكيمة.



وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم السبت، أن ملف الصناعة كان وما زال على رأس الأولويات للحكومة الحالية، وظهر ذلك جليًا خلال فعاليات المؤتمر اليوم، حيث ركز المؤتمر في دورته الحالية على تطوير الصناعة المحلية، بجانب أنه يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يحقق استقرارًا صناعيًا وبيئة استثمارية جيدة.



الملتقى يعد من أكبر الأحداث الاقتصادية بالمنطقة

وذكر القيادي بحزب مستقبل وطن أن الملتقى يعد من أكبر الأحداث الاقتصادية بالمنطقة، حيث يشارك فيه أكثر من ٣٥٠ شركة مصنعة مصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات التي من شأنها المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما أنه جاء في وقت يتجه فيه المصريون إلى الصناعة المحلية أكثر من أي وقت مضى مما يخلق فرصًا ومهنًا مناسبة لتطوير الصناعات المصرية حتى تناسب السوق المحلية.



وثمن عبدالغني حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرسائل التي حملها للمصريين ليؤكد أن العمل هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أهمية ما صرح به الرئيس خلال كلمته حول أهمية عدم الاندفاع بالأحداث الجارية، والذي يمكن أن تكون عواقبه غير محمودة، كما أكد على قوة الدولة المصرية وقدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان ولكن هناك مواقف تحتاج مزيدًا من الصبر والحكمة.