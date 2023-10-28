بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسى الملتقى الدولى السنوى للصناعة

تقدم "الدستور" بثا مباشرًا، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل الرئيس السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية.

يركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية؛ من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدول.

وحرص الرئيس السيسي على الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة على هامش افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، مطالبًا الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء.