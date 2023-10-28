السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوندوجان يفتتح أهداف الكلاسيكو لصالح برشلونة أمام الريال

جوندوجان
جوندوجان

افتتح إلكاي جوندوجان أهداف كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، في اللقاء المقام مساء اليوم السبت.

وتقدم جوندوجان لصالح البارسا بالدقيقة 6 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ من دفاعات النادي الملكي الذين فشلوا في ترويض الكرة.

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر – دافيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط وسط الملعب: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

في خط الهجوم:  رودريجو - فينيسيوس جونيور.


تشكيل برشلونة.. جواو فيليكس وفيران توريس يقودان الهجوم أمام ريال مدريد

 

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز - بالدي، كريستنسن

خط وسط الملعب: جافي – فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم:  فيران توريس - جواو فيليكس.


يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

 

بينما يتواجد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.


ويتفوق الريال نسبيًا على برشلونة في أخر 10 مواجهات بين الفريقين في الليجا بواقع 5 انتصارات مقابل 4 للبارسا وتعادل وحيد، حيث كان أخر لقاء بين الفريقين تمكن برشلونة فيه من حسم الكلاسيكو بهدفين لهدف، بينما يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لكسر هيمنة تشافي مدرب البارسا عليه في تاريخ مواجهتما حيث يتفوق تشافي في 7 لقاءات ماضية بـغ 4 انتصارات مقابل 3 لصالح الإيطالي.

 

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