السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات الشهرية في مدارس الجيزة غدًا

الامتحانات
الامتحانات

تنطلق، غدا الأحد، الامتحانات الشهرية لصفوف النقل في جميع مدارس محافظة الجيزة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تشكيل غرفة عمليات للعمل على متابعة الامتحانات الشهرية على مستوي المدارس والعمل على حل أي مشكلة تتعرض لها الامتحانات الشهرية فور العلم بها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الامتحانات سوف تأتي في مستوي الطالب المتوسط وجميعها من المنهج المقرر على الطلاب لشهر أكتوبر الجاري.

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معلومات عن امتحانات الشهر لصفوف النقل 

تعقد امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

تتولى كل مديرية تعليمية وضع جدول الامتحان الخاص بها لأن الامتحانات لن تكون امتحانات مركزية، وبالتالي لن تتولى وزارة التربية والتعليم وضع جداول موحدة لها.

إجراء امتحانات الشهر على مستوى المدرسة ويتولى وضع الأسئلة الموجهين العموم تحت إشراف التوجيه بالإدارة التعليمية، وتكون الأسئلة في المقرر الذي درسه الطلاب خلال الشهر.

سيكون امتحان شهر أكتوبر قصيرا يحقق الهدف التربوي منه طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

يخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة، أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

تتولى المدارس مسئولية إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في مكان بارز لضمان تعريف الطلاب بتفاصيل الجدول قبل انطلاقه رسميا في المدارس.

يحظر الغياب نهائيا لأى طالب خلال امتحانات الشهر، ويعقد الامتحان في الحصة ( الثالثة والرابعة) مع استمرار اليوم الدراسي بعد ذلك، وممنوع انصراف الطالب من المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، وممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة حضور الطلاب في الامتحانات بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

امتحانات الشهر 4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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