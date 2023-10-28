الرئيس السيسى ينصح الطلاب بدراسة "الذكاء الاصطناعى": هو المستقبل كله

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهميته وأهمية الالتحاق به.

ونصح، خلال جولة تفقدية أجراها اليوم بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة، أحد الطلاب الحاضرين بأروقة المعرض، قائلًا: "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله، وأي حد يملك هذا العلم ويكون موهوبًا فيه عنده فرصة عمل في مصر وبره مصر".

وأعرب الطلاب الحاضرون بالمعرض السنوي للصناعة عن امتنانهم بمبادرة "ابدأ".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، وحرص الرئيس السيسي على التواصل مع طلاب المدارس الفنية التقنية المتواجدين داخل المعرض.