كشف مجاني على 964 مواطنا في قافلة طبية بقويسنا

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى استمرار تنظيم الحملات والقوافل الطبية المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة لتوفير الخدمات الصحية المتنوعة، وقامت مديرية الشؤون الصحية اليوم بتنظيم قافلة علاجية مجانية في قرية كفر الشرفا الغربية بمركز ومدينة تلا، وذلك يومي السبت والأحد 28 و 29 أكتوبر الحالي، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا في القرى والنجوع، حيث يعتبر الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني، مدير مديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة تشمل عدة تخصصات، بما في ذلك الباطنة والأطفال والجراحة والأسنان والجلدية وطب النساء والتوليد وتنظيم الأسرة وطب الأنف والأذن والحنجرة. يتم فحص وكشف المواطنين من قبل فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي. وأشار إلى أن القافلة الطبية تخدم قرى كفر الشرفا الغربية والعلوية وصفط جدام ومنشأة السلام وعزبة الحطيم والعزب المجاورة.

وكيل صحة المنوفية تخصصات عديدة بقافلة قري مركز تلا



وأوضح الدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة بالمنوفية أن القافلة تشمل تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة - الأسنان - الجلدية - نساء وتوليد - تنظيم أسرة - أنف وأذن وحنجرة) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، لافتًا أن القافلة الطبية تخدم قرى كفر الشرفا الغربى، العلوى، صفط جدام، منشأة السلام، عزبة الحطيم، والعزب المجاورة.

الكشف المجاني على 964 مواطن في قافلة قويسنا بمحافظة المنوفية



وفى السياق، أشار مدير مديرية الصحة بالمنوفية أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (964) مواطن بالقافلة الطبية العلاجية بقرية كفر ميت العبسي بمركز قويسنا بمركز ومدينة قويسنا خلال يومي 25، 26 أكتوبر 2023، وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (140) حالة والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (65) حالة، فيما تم تقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (25) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (5) حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وكذا تنظيم (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيًا.

هذا وثمن محافظ المنوفية مبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكدًا دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين ومشيدًا بالجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة.

ويتم ذلك إنطلاقًا من توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالوصول بالخدمات الطبية للقرى النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية في إطار تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي.