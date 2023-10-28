محافظة أسيوط تنظم جلسة تشاور بمركز الفتح لمناقشة احتياجات المواطنين

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم عقد جلسة تشاور بمركز الفتح لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى انطلاق جلسات التشاور بكافة مراكز ومدن المحافظة والتي تستمر حتى 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وتم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز الفتح بحضور عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبهاء على عثمان مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام للمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025)، والاطلاع على ابرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.



وناشد المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لان الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن، لافتا الى استمرار عقد جلسات التشاور بجميع مراكز واحياء المحافظة وفقًا للجدول المعلن مسبقًا.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع