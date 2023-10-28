وفد من إيبارشية برمنجهام إنجلترا يزور دير المحرق العامر

قام وفد من إيبارشية برمنجهام بزيارة لدير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، وتمت زيارة الأماكن الأثرية بالدير واستمعوا لشرح عنها.

ومن جهته قام نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير بصلاة القداس الإلهي بمشاركة مجموعة من الآباء الرهبان بالدير والقس أنتوني بشاره كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارجرجس بنوتنجهام - إنجلترا وبحضور الوفد المرافق له.

ضم الوفد مجموعة من إريتريا المقيمن في إنجلترا.



ماهو دير المحرق؟

كان لهذا المكان المقدس الأثر الكبير في جذب نسّاك الأنبا باخوميوس، أب الشركة الذين أتوا إلى قسقام في القرن الرابع الميلادى، واشتركوا مع القاطنين حول الكنيسة في تأسيس الدير وقد وصل عدد الرهبان في نهاية القرن الرابع الميلادى إلى 300 راهب وهناك تقليد ثابت وراسخ منذ القدم عنـد آباء الدير، وهو أن تبقى كنيســة دير المحرق على ماهي عليه.

تاريخ الدير

يرجع تاريخ هذا الديـر العامـر إلى بداية مقدسة، لها سمة خاصة فهو أحد الأماكن التي اختارتها العناية الإلهية، ليكون مأوى آمنًا للعائلة المقدسة، التي هـربـت من وجه الطاغية هـيرودس الملك، كان إشعياء النبى قد تنبأ عــن هذا الحدث العظيم قبل ميلاد المسيح بحوالي ثمانية قرون.

قصة يوسى: وخلال إقامة العائلة المقدسة في هذا المكان، حضـر إليهم رجل يدعى يوسى (من المرجّح أنه ابن أخى يوسـف) لكى يخبرهم عن الجنود الذين أرسلهم هيرودس الملك للبحث عن الطفل يسوع وقد رقد يوسى ودُفن أسفل العتبة الحجرية لمدخل هذا البيت، وتوارثه الرهبان جيلًا بعــد جيل، إن المكان الذى دفن فيه يوسى يقع في الجهة الغربية القبلية بكنيسة السـيدة العذراء الأثرية بالدير ولقد وُجدت عظامه في نفس المكان أثناء ترميم الكنيسة عام 2000م، ونقلت إلى مدفن رؤساء.

وقد مكثت العائلة المقدسة في هذا البيت مدة من الزمان تبلغ 185 يومًا أى سـتة أشهر قبطية وخمسة أيام إلى أن ظهر ملاك الرب ليوسف النجار في حلم.

ويرجع سبب تسمية الدير بإسم المحرق في الأصل، إلى أن الديـر كان متاخمًا لمنطقة تجميع الحشائش والنباتات الضارة وحرقها، لذلك دعيت بالمنطقة المحترقة أو المحروقة ومع مـرور الوقـت اسـتقر لقـب الديـر بالمحـرق.