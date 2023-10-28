السبت 28 أكتوبر 2023
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مصر

"الزراعة" تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بالمنيا

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حماية الثروة الحيوانية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والتنسيق مع د. إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وانطلقت اليوم، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا اعتبار من اليوم حتى الخميس.

قوافل بيطرية

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة تقدم كل الرعاية البيطرية مجانا وتاتي في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار «فاضل» إلى أنه يشارك في تنظيم القافلة، معهد التناسليات الحيوانيه بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في المنيا ومعهد الصحة الحيوانية ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وكان كلف السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بتطوير منظومة البحث العلمى بالمراكز البحثية لخدمة التنمية الزراعيه وتأهيل المعامل البحثية لا جراءالقياسات المعملية طبقا لاحدث المعايير العالميه..وصرح الدكتو  حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بأنه لاول مره يؤهل المركز لجودة المختبرات 2017  :ISO 17025 
حيث  تم الإعتماد الدولى لأربعة إختبارات معملية بمعمل صيانة الأراضى التابع لشعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية بمركز بحوث الصحراء من قبل لجنة المجلس الوطنى للإعتماد (EGAC) وفقا لمواصفة جودة المختبرات 2017  :ISO 17025.

وأكد رئيس المركز على أهمية  هذا الإنجاز الكبير واستمرار مسيرة الاعتماد فى معامل المركز تزامنا مع  حصول المركز على المواصفة الدولية ISO 9001:2015  منذ عام 2020 حتى الأن والتسجيل بهيئة الإعتماد الإسترالى JASANZ، مضيفًا ان هذا الإنجاز هو نواة لجودة المختبرات لباقي الاختبارات المعملية لضمان دقة البحوث والدراسات المتحصل عليها.

-الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بمحافظة

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