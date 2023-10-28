السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق عبدالعزيز: الرئيس السيسى بعث برسائل طمأنه للمصريين بأن مصر دولة قوية لا تُمس

النائب طارق عبدالعزيز
النائب طارق عبدالعزيز

أشاد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، مؤكدًا أنها حملت رسائل طمأنة للمصريين وتأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة لا تُمس، وذلك بفضل أبنائها المخلصين وشعبها وجيشها العظيم.

الدور المصري كبير جدًا وإيجابي ويسهم في تخفيف الضغط علي الأبرياء

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدور المصري كبير جدًا وإيجابي إلى أبعد الحدود ويسهم في تخفيف الضغط علي الأشقاء في غزة من خلال المساعدات وغيرها، وكذلك بالمساهمة في الجهود الدولية لإيقاف عجلة الحرب وإقرار إيقاف إطلاق النار والبدء في هدنة مستدامة تمهد لإقرار السلام العادل والشامل.

وبين عبدالعزيز أن دعوة الرئيس السيسي للمصريين بالعمل والاستمرار في الإنتاج والاطمئنان يؤكد علي حجم الجهد الذي تبذله القيادة السياسية في إنهاء الأزمة في غزة من خلال مناقشات كبيرة يسهم فيها الجانب المصري بجهد كبير لإنقاذ حياة الأبرياء في غزة.

ودعا عبدالعزيز الشعب المصري إلى الالتفاف حول القيادة السياسية وجيشنا العظيم، وعدم تصدير القلق لأن مصر محفوظة بعناية الله وأبنائها وجيشها الباسل.

الرئيس: نسعى لتخفيف حدة الأزمة فى غزة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقوم بدور إيجابي لتخفيف حدة الأزمة في قطاع غزة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية: "نبذل جهدًا لكن ليس كل شيء نتحدث عنه، وعندما ينتهي نعلن عنه". 

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الضغط لإدخال كل المساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياج داخل القطاع الذي تعداده 2.3 مليون، وكان يعاني من حصار اشتد في المياه والوقود والمواد الغذائية والطبية.

الرئيس السيسي القيادة السياسية الشعب المصري غزة الجهود الدولية

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