السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المتحدث باسم جيش الاحتلال يؤكد وجود قوات برية إسرائيلية داخل غزة

دانيال هاغاري
دانيال هاغاري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، صباح اليوم السبت إن القوات البرية الإسرائيلية موجودة داخل غزة  بعد أن دخلت القطاع ليلًا من الشمال.

وتابع هاجاري خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب أن القوات الإسرائيلية "توغلت في قطاع غزة ووسعت العملية البرية التي تشارك فيها وحدات المشاة والمدرعات والمهندسين والمدفعية بنيران كثيفة"، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وأضاف هاجاري أن القوات موجودة في الميدان وتستمر في القتال، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

توسعات كبيرة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية العسكرية شهدت توسعًا كبيرًا بعد ما وصفها في وقت سابق بـ"غارتين مستهدفتين" وقعتا ليل الأربعاء وليلة الخميس. وشهدت كلتا الغارتين انسحاب القوات البرية بعد بضع ساعات.

وتابعت  سي إن إن، مع ذلك، لا يبدو أن أي هجوم بري كبير يهدف إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي قد بدأ حتى الآن.

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وقال هاجاري إن الجيش لم يتكبد أي خسائر في القتال خلال الليل، وأضاف: "نواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على سلامة قواتنا".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سكان غزة الذين انتقلوا إلى جنوب وادي غزة، وهو ممر مائي يقطع وسط القطاع، موجودون في منطقة وصفها بأنها "منطقة محمية"، وسيتلقون المزيد من الغذاء والماء والدواء اليوم، رغم أنه لم يقدم لهم أي شيء أي تفاصيل.

وكرر هاجاري أيضا مناشدته تجاهل صفقة رهائن مع حماس، ووصفها بأنها خطوة ساخرة من قبل حركة حماس تهدف إلى تعزيز ما سماه "الإرهاب النفسي". 

وقال إن إعادة الرهائن إلى وطنهم هو جهد وطني كبير. وجميع أنشطتنا العملياتية موجهة نحو تحقيق هذا الهدف".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت 150 هدفا تحت الأرض خلال الليل في إطار "توسيع عملياته البرية" في قطاع غزة.

الإحتلال الإسرائيلي غزة هاغاري البرية تل أبيب

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