صنع فى مصر.. صناعة الغزل والنسيج تستعيد ريادتها عالميًا بخطة الـ21 مليارًا

كيف نجحت الدولة في مصانع الغزل والنسيج

عملت الدولة على مدار السنوات الماضية في سبيل النهوض بصناعة الغزل والنسيج، والعودة للريادة، وغزو المنتج المصري للأسواق العالمية؛ من خلال خطة تطوير مدروسة ومحددة المدة، بدأت نتائجها تظهر خلال الفترة الأخيرة.

"الدستور" يرصد في هذا تقرير أبرز جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية، وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، حيث إن شركات قطاع الأعمال العام المتخصصة في تلك الصناعة، مهددة بالتصفية.

تطوير مصانع الغزل والنسيج



ونفذت الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر خطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج في إطار العمل على عودة صناعة الغزل والنسيج لعهدها الذهبي، في إطار العمل على تنمية الصناعة المحلية.

ورصد لتنفيذ خطة التطوير ما يقرب من 21 مليار جنيه لتطوير صناعة الغزل والنسيج،، مشتملة على دراسة نقاط القوة والضعف في صناعة الغزل والنسيج.

دمج المحالج



في إطار العمل على تطوير محالج القطن من أجل تنمية صناعة الغزل والنسيج فإنه قد تم تنفيذ استثمارات في تطوير محالج القطن بنحو مليار جنيه، وتم دمج 24 محلج في 7 محالج جديدة، حيث تم تطوير هذه المحال بأحدث التكنولوجيا الحديثة، في إطار العمل على تنمية هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.



دمج شركات الغزل والنسيج



كما جرى العمل على دمج شركات الغزل والنسيج، حيث تم دمج نحو 32 شركة في 9 شركات؛ من أجل العمل على تأسيس كيانات قوية تستطيع المنافسة.



أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم



وجرى أيضًا العمل على إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، في إطار عودة قلعة صناعة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى إلى مكانتها، حيث تم رصد نحو أكثر من 40٪ من استثمارات خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج للمحلة الكبرى، ومن المقرر تشغيل هذا المصنع منتصف العام المقبل.

تأسيس علامات تجارية جديدة

وكذا العمل على إطلاق علامات تجارية جديدة مثل "نيت" و"محلة"، من أجل أن تغزو هذه العلامات التجارية العالم تحت شعار بكل فخر صنع في مصر.



أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز



وجرى العمل أيضًا على إنشاء أول مصنع لإنتاج أقمشة الجينز في مدينة دمياط يتبع شركة دمياط للغزل والنسيج؛ بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الصادرات.