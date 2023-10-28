ضبط 2 طن مواد غذائية "فاسدة" في مخزن غير مرخص بأسوان

تعامل جهاز حماية المستهلك فى أسوان، مع معلومات لإدارة التحريات بالجهاز تفيد بوجود مخزن معد لتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية بنطاق مدينة أسوان، بغرض طرحها بالأسواق، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من جهاز حماية المستهلك ومديرتى الصحة والتموين.

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

وداهم الجهاز المكان، وضبط شخص لإدارة ثلاجة "بدون ترخيص"، فضلًا عن حيازته لكميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعُثر بداخل الثلاجة على ٢ طن مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وبمواجهة صاحب المكان إعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرضها على النيابة العامة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للمسئولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، والإطمئنان على تطبيق مبادرة تخفيض السلع الأساسية.

تكثيف المرور الميداني على الأسواق في أسوان

وفى سياق آخر كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسؤولي الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع مسؤولي مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والمحلات التجارية، ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%.

جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ووجه بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، ولاسيما بأن المبادرة تشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفى هذا الإطار قام شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور الميدانى على عدد من المحلات التجارية والسوبر ماركت للتأكيد على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وهو الذى تكامل مع قيام اللجنة المشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطرى والصحة والأغذية وقسم البيئة ورؤساء الأحياء بالمرور على الأسواق حيث تم تحرير 40 محضر مخالفة منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضر لعدم وجود شهادة صحية، و15 محضر للنظافة، و3 محاضر بيئة، و3 محاضر لحوم ودواجن.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالمرور على المحلات والمجمعات التجارية والاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، وكذا انضباط الأسعار وانخفاضها وفقًا للمبادرة وذلك بنطاق حى شرق بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة.

بينما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان بالمتابعة الميدانية للمجمعات والمحلات للإطمئنان على الإلتزام بتطبيق المبادرة.

وفى نفس السياق، تابع صابر حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، قيام الجهات المختصة بمتابعة آلية تنفيذ المبادرة بفرع الجملة بقروى عنيبة بلجنة من التموين وحمايه المستهلك والوحدة المحليه للتأكد من توافر السلع الأساسية.

وقام كذلك على ياسين، رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة، بالمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت للإطمئنان على الأسعار للسلع الغذائية المختلفة.

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