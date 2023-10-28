السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم فى تخصيص يوم لـ"عيد الأب" بمصر 30 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، اليوم الأحد 28 أكتوبر 2023، بحجز الحكم دعوى عيد الأب في القضية التي حملت رقم 48764 لسنة 75 ق مختصما فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، لجلسة 30 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

واختصمت الدعوى التي تحمل رقم 48764 لسنة 77 ق، رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وأقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وقال في دعواه، إن عيد الأب هو يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015، وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى، وورد في القرآن الكريم قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، كما ورد في الإنجيل المقدس أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض.

حقوق وحريات بـ مجلس الدولة عيد الأب دعوى عيد الأب وزيرة التضامن الاجتماعي يوم لعيد الأب في مصر

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