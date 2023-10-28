السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي. 

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والقنوات الناقلة

يقدم الستور للقراء مواعيد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات وهى كما يلي:-

• مواعيد مباريات دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة فاركو ضد الجونة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

- مباراة زد اف سي ضد سموحة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

• مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة تشيلسي ضد برينتفورد: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد بيرنلي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة وولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

• مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ألميريا ضد لاس بالماس: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة برشلونة ضد ريال مدريد: في الساعة الرابعة والربع عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة ريال مايوركا ضد خيتافي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة قادش ضد إشبيلية: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساسولو ضد بولونيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة ليتشي ضد تورينو: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

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برشلونة يتحدى الإصابات أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

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كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يتفوق نسبيًا على برشلونة قبل قمة الدورى الإسبانى

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