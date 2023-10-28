السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

ننشر مواعيد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والقنوات الناقلة والتي تهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف دول العالم من عشاق الساحرة المستديرة والاستمتاع برياضة كرة القدم في مختلف دول العالم حيث يتنافس مجموعة مميزة من اللاعبين في بطولات محلية وعالمية خلال الموسم الحالي 2023_ 2024.

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والقنوات الناقلة

يقدم الدستور للقراء مواعيد مباريات اليوم السبت 28-10-2023 والقنوات الناقلة والتي يرغب قطاع عريض من عشاق رياضة كرة القدم في مختلف الدول العربية من مشاهدتها والاستمتاع برؤية البطولات المحلية والدولية وهى كما يلي:-

مباريات الدوري الانجليزي

موعد مباراة نادي تشيلسي ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة 2:30 عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي أرسنال ضد نادي شيفيلد يونايتد في تمام الساعة 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.


موعد مباراة نادي وولفرهامبتون ضد نادي نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-10-2023 والقنوات الناقلة

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-10-2023 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي ألميريا ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي برشلونة ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة 5:15 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي ريال ماريكو ضد نادي خيتافي في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.


موعد مباراة نادي قادش ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

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موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في دوري نايل والقنوات الناقلة

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مباريات الدوري الإيطالي

موعد مباراة نادي ساسولو ضد نادي بولونيا في تمام الساعة 4:00 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي ليتشي ضد نادي تورينو في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.

 

موعد مباراة نادي يوفنتوس ضد نادي هيلاس فيرونا في تمام الساعة 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة Bein Sports.
 

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