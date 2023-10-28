السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما يترأس القداس الإلهى من أجل السلام فى الأراضى المقدسة

الأنبا توما
الأنبا توما

ترأس، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس، صلاة القداس الإلهي من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم، وذلك بمقر المطرانية.

وكان قد أعلن الأب المطران سابقًا عن تقديم صلوات وقداسات اليوم من أجل السلام بالاتحاد مع الكنيسة الكاثوليكية في العالم تزامنًا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بتخصيص السابع والعشرين من الشهر الجاري للصوم والصلاة من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم.

وقال الأنبا توما في عظته: إن الإنجيل هو كتاب المسيح، الإله الإنسان، الذي هو حجز الزوية في صرح البشرية وهو كتاب حياة وليس كتاب موت. فالمسيح جاء ليعطي حياة، وحياة تكون أفضل، أم سياسة الموت بسبب طمع، وحقد، وأنانية الإنسان.

وأكد راعي الإيبارشية أن الإنجيل كتاب ساطع التعليم، ينير حياة الإنسان الإنجيل هو انطلاق لكلمة ابن الله على الأرض، ثم كان انطلاق المسيح في العالم كله، وزود تلاميذه برسالة السلام كل بيت دخلتموه قولًا سلام لهذا البيت وهو نفسه، الذي قال أعطيكم سلامًا ليس كما يعطي العالم، فكانت الشرارة، الذي انطلت للعالم شرارة الحب، والسلام.

وتابع المطران: إن الإنجيل نداء حب، وبشرة جديدة مليئة بالرجاء والإيمان، الذي يعانق المحبة. وبالتالي يحل السلام في الأرض كلها، إذا استطعنا أن نضع ملك السلام في قلوبنا.

الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك السلام في الأراضي المقدسة صلاة من أجل السلام

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