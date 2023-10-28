السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالمركز المصرى يكشف آخر تطورات الوضع الميدانى فى قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف شادي محسن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن آخر تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة، مع كثافة القصف الإسرائيلي بالتوازي مع صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من المجموعة العربية لوقف الحرب، قائلًا: "إن إسرائيل تحتمي وراء الدعم الأمريكي الغير محدود". 

 

وأضاف محسن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن بالنسبة للوضع الميداني في قطاع غزة، فإنه يوجد ثلاث مواقع يتم تركيز القصف الجوي والبري والبحري وهي بيت حنون ولاهية وجباليا في شمال غزة، حيث يوجد بأسفلها شبكة أنفاق قوية جدًا تابعة لحماس.

 

وأوضح أنه يوجد ثلاثة أنواع من هذه الأنفاق، نفق تهريب، ونفق دفاع ونفق هجوم، لافتًا إلى أن هذه الأنفاق بها مستودعات الذخيرة والصواريخ والمحتجزين والعناصر المقاتلة التابعة لحماس.

 

وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحد الأمريكية أرسلوا فرقتين عسكريتين متخصصتين في كشف الأنفاق وتحرير المحتجزين لكنهم فشلوا، لافتًا إلى أن القصف العشوائي الذي يشهده قطاع غزة يفسر هذا الفشل، كما يفسر بأن إسرائيل تتحين أي عنف ودماء لهدم هذه الأنفاق. 

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