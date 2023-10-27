هل أخطرت إسرائيل واشنطن مسبقاً بإعلان الغزو البرى لغزة؟

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض لم يذكر ما إذا كانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة قبل أن تعلن قوات الدفاع الإسرائيلية عن عملية برية موسعة في غزة يوم الجمعة.

وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية: “لذا، لن أتحدث عن الدخول في تفاصيل المحادثات التي أجريناها مع نظرائنا الإسرائيليين والمعلومات والتدفق بيننا”، وأعتقد أن هذا سيكون مكانًا غير حكيم جدًا بالنسبة لي للذهاب إليه.

كما رفض القول ما إذا كانت إدارة بايدن واثقة من أن إسرائيل قد فكرت بشكل كامل في تداعيات العملية البرية.

وقال كيربي إنه "لن يتحدث عن عملية صنع القرار" أو ما يجري على الأرض في غزة.

وقال: "عليهم أن يتحدثوا عن ذلك، وعليهم أن يكونوا قادرين على الإجابة على الأسئلة حول سلامة تخطيطهم وفعالية تنفيذهم".

ومع ذلك، قال إن الإدارة طرحت على إسرائيل بعض "الأسئلة الصعبة".

وفي غضون ذلك، أكد كيربي أن الإدارة كانت صريحة في إثارة المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في العملية حتى الآن.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أجرت "محادثات نشطة" مع إسرائيل بشأن هدنة إنسانية للسماح بإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: "نعتقد تماما أنه إذا كان من الممكن تنفيذ هدنة للسماح بالإفراج عن المحتجزين، فهذا أمر سندعمه بالتأكيد ونعتقد أن إسرائيل يجب أن تدعمه".

وقال كيربي: "لقد أجرينا محادثات نشطة معهم حول هذا الموضوع".

وقال إن الولايات المتحدة "ستواصل الضغط مع شركائنا في المنطقة" لإطلاق سراح المحتجزين.

إذا كان ذلك يتطلب توقفًا مؤقتًا ومحليًا للقيام بذلك، فنحن ندعم ذلك تمامًا. وقال كيربي: “نحن ندعم أي جهد يمكن بذله لإعادتهم إلى منازلهم بأمان وعائلاتهم”.

وقال البيت الأبيض إنه سيواصل عمله اليوم الجمعة لضمان إطلاق سراح الرهائن حتى بعد إعلان قوات الدفاع الإسرائيلية عن "توسيع العمليات البرية" في قطاع غزة.

وقال كيربي: “نحن نعمل بجد اليوم كما فعلنا بالأمس واليوم السابق واليوم السابق لإعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم”. "وسوف نفعل كل ما يتطلبه الأمر للعمل مع شركائنا لتحقيق هذه النتيجة."

ما تقوله إسرائيل: صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري للصحفيين يوم الجمعة بتجاهل الشائعات حول صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال المسؤول إن الجيش الإسرائيلي "سيصل ويقدم أي معلومات موثوقة" عن الرهائن إلى عائلات الرهائن أولا عندما يتم تأكيدها، وبعد ذلك سيخطر الجمهور.

وقال هاجاري: “حتى ذلك الحين، لا تستسلموا لتلاعبات حماس بالإرهاب النفسي”.