السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منددة بالعدوان المستمر على غزة.. حنان مطاوع: "لطفك بعبادك"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

علقت النجمة حنان مطاوع على القصف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والتي تشهد اليوم أعنف قصف منذ 20 يوما.

ونشرت “مطاوع” عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تضمن “هاشتاج” لإعادة شبكة الاتصالات والانترنت إلى قطاع غزة والتي انقطعت منذ ساعات وعلقت قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم لطفك بعبادك”.

حنان مطاوع : الضمير الإنسانى لن يغفر مجازر الكيان الصهيونى فى غزة

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تعتبر القضية الفلسطينية  إحدى القضايا الرئيسية في حياتها بشكل شخصي، مشيرة إلى أنها أيضًا قضية أصبحنا منشغلين ومهتمين بها منذ الصغر.

وأضافت "مطاوع" في تصريح سابق لـ"الدستور"، أنها كانت تهتم بمظاهرات القضية الفلسطينية أثناء مرحلة الجامعة، لافتة إلى أنه وجع دائم قائم لا ينتهي وجرح في القلب، ولكن ما حدث مؤخرًا لأهل غزة وفلسطين والإبادة العرقية التي تحدث لهم تعتبر إحدى أبشع مجازر التاريخ على الإطلاق، وشيء ترفضه الإنسانية، ويرفضه العقل.

وأكدت أن الضمير الإنساني مستحيل يسامح أو يغفر المجزرة التي أقامها الكيان الصهيوني أبدًا، مشيرة إلى أنها تعتبر الكيان الإسرائيلي مغتصبا، لا أحقية له في الأرض على الإطلاق، متمنية أن يعم السلام والاستقرار على أهل غزة وفلسطين ويكف الكيان الصهيوني عن استمراره في المجازر الحالية،  واختتمت "حسبي الله ونعم الوكيل".

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