السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمين العام لـ"فلسطين حرة": المواجهة مع المقاومة ستجبر الاحتلال على التراجع

غزة
غزة

اعتبر سائد عبد العال، الأمين العام لحركة فلسطين حرة، إعلان الاحتلال توسيع العملية البرية في قطاع غزة، فضفاض وغير واضح، يمكن أن يكون معناه بداية الحرب البرية الشاملة على قطاع غزة.

تداعيات الاجتياح البري

وأشار “عبدالعال” في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن تداعيات الاجتياح البري داخل غزة وفي المنطقة، تتحدد على ضوء المواجهات الميدانية التي ستقع بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، لافتًا إلى أن المواجهة قد تؤدي إلى تراجع جيش الاحتلال، نظرًا لما ستقوم به الفصائل الفلسطينية ردًا على هذا الهجوم.

وتابع:" إذا تمكن جيش الاحتلال من تحقيق اختراقات أوسع داخل غزة، فبالتأكيد سيواصل التمدد بالحرب البرية، ولن يتراجع وستكون الخسائر كبيرة على قطاع غزة والمنطقة بأكملها، لذا فإن التطورات الميدانية ستحدد مجريات الحرب"، لافتًا أننا أمام ساعات حاسمة في هذه الحرب.

القصف المكثف تمهيد لـ"اجتياح بري"

ونوه الأمين العام لحركة فلسطين حرة، إلى أن القصف الجوي والبري والبحري الجنوني الذي سبق إعلان الجيش الإسرائيلي "الاجتياح البري لقطاع غزة" كان قصفًا غير مسبوق، يجعله خطوة تمهيدية لتوسيع الحرب البرية لقوات الاحتلال.

أردف:" التكلفة كبيرة ومحزنة لكن القضية كبيرة، القضية قضية ارض ووطن، الطوفان لن ينتهي الا بانتهاء الكيان الصهيوني".

واختتم:" في تلك اللحظات الحرجة وبعد عزل غزة عن العالم عبر قطع النت والاتصالات، ندعو شعبنا الفلسطيني الصامد والشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى النفير العام والخروج إلى الشوارع".

سائد عبد العال فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية البرية قطاع غزة الحرب البرية

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ضبط 6 من المعتدين على حفل المنصورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الفيلا

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة