السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال طالب السكان بالتوجه جنوبًا لكن التنقل مستحيل

غزة
غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال طالب سكان قطاع غزة بالتوجه نحو الجنوب، لكن هذا الأمر مستحيل عمليًا، لا يمكن لأي شخص أن يخرج من منزله، لا توجد سيارات لنقل المواطنين، السيارات لا تعمل، لنفاد الوقود، والأمر شبه مستحيل.

وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه حتى من تمكن من الذهاب للجنوب قبل نفاد الوقود، لم يسلم من الغارات الإسرائيلية، فأكثر من 65% من المجازر حدثت في المناطق التي ادعى الجيش الإسرائيلي أنها آمنة.

وأوضحت أن المستشفيات التي ما زالت تعمل حتى الآن هي مستشفيات ناصر في خان يون، المستشفى الأوروبي، مستشفى الشفاء في مدينة غزة، لكن لا توجد قدرة لطلب النجدة، والضحايا لا يمكن إخراجهم من تحت الركام، لافتة إلى أن مستشفى الشفاء ينزح إليه 50 ألف مواطن فلسطيني، وجميع المستشفيات عرضة للخطر.

القاهرة الإخبارية منى عوكل نفاد الوقود الغارات الإسرائيلية اختطاف الجيش الإسرائيلي المستشفيات المستشفى الأوروبي

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