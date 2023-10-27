مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف سببين وراء القصف العنيف على شمال غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك حالة توتر كبيرة، نتيجة قطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، ولا يمكن الوصول لأي شىء، لمعرفة ما يجري في المناطق المجاورة، مع وقوع قصف عنيف في شمال قطاع غزة، وفي بيت حانون، حيث تطال الضربات كل المناطق، وهي مناطق أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنها عسكرية.

القصف عشوائي يطال جميع المناطق

وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، والقصف عشوائي لا يطال منازل أو مناطق محددة، وإنما يطال جميع المناطق، الاتصالات مقطوعة بالكامل لا إنترنت ولا هاتف خلوي ولا اتصالات أرضية، ويستحيل معرفة ما يجري، وعمليًا لا يمكن تحرك الإسعاف، لا يمكن الاتصال بالمستشفيات ولا الإسعاف ولا الدفاع المدني، لا يمكن نقل الضحايا والشهداء، كما أنه مع ساعات الليل العتمة تسود، ولا توجد كهرباء، لا مصدر لمتابعة المعلومات.

وأردفت أن جميع الأسر تعيش في خوف شديد نسمع القصف في كل مكان، لكن لا يمكن التفاعل، مشيرة إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن إسرائيل توسع ضرباتها كبداية لاجتياح بري، أو محاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية لتكسب التفاوض.