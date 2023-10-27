السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالشورى: 7 أكتوبر كان يومًا أسود على جيش الاحتلال

غزة
غزة

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل بشكل مخالف للمبادئ والقيم الإنسانية، حيث تنادي أمريكا دائمًا بحماية حقوق الإنسان، ولكنها في حقيقة الأمر لا تعرف عن هذه الحقوق أي شيء.

غزة تحت القصف 

وأكد محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة أمر صعب تحقيقه على الإطلاق، حيث لن يقبل الشعب بترك أرضه لهذا الاحتلال الغاشم، ولهذا يقول سكان غزة الآن الجنة أولى بنا.

وأضاف في حديثه، أن الأمن القومي المصري يتعرض طوال الفترة القلية الماضية لانتهاكات عديدة، حيث هناك مخاطر واضحة على الحدود الغربية والشمالية والجنوبية والشرقية، ولهذا تحاول قوات الجيش المصري حماية الحدود المصرية من أي مخاطر خارجية، وبالرغم من هذه التوترات التي تحيط بالحدود المصرية، إلا أنها لم تتوقف عن مساندة القضية الفلسطينية، حيث دعت مصر ونظمت بالفعل قمة القاهرة للسلام ثم حرص الرئيس السيسي على مناشدة المجتمع الدولي بالتدخل سريعًا لوقف الصراع في فلسطين.

وتابع: "الجيش الإسرائيلي ليس بالكفاءة التي يتقوعها البعض، وبالتالي من الممكن أنه لا يستطيع إحكام زمام أموره الخاصة بقصف الصواريخ".

7 أكتوبر يوم أسود على إسرائيل

واستطرد: "يوم 7 أكتوبر عمل على إحداث خلل كبير  بين صفوف الجيش الإسرائيلي، كما أنه غير الفكرة العالمية لهذا الجيش الذي يدعي أنه أقوى نظام عسكري في العالم، لذا الغارات الإسرائيلية الحالية بالغة الشدة".

محمود مسلم الحرب بفلسطين الاحتلال الصهيوني الغاشم دي ام سي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالشورى

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