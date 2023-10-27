السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأسبق: بدء الاجتياح البرى لغزة يكشف جنون "الاحتلال الإسرائيلى"

السفير محمد العرابى
السفير محمد العرابى

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه من الصعب التوقع بحجم ما سينتج عنه الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، وما يترتب عليه من اتساع رقعة المواجهات.

وأضاف العرابي في تصريحات لـ"لدستور": "يبدو أننا أمام عالم يفتقد الحكمة والإنسانية"، محذرًا من إشعال المنطقة واتساع رقعة المواجهات، وما له من تداعيات على المنطقة كاملة.

وتابع: "إشعال المنطقة ليس في صالح أحد، بما فيها اسرائيل نفسها، والتي من الواضح أنه جن جنونها"، معتبرًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تستوعب دروس الماضي لم تستوعب.

وشدد وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة الوصول فورًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحقن دماء المدنيين.

بداية عملية الاجتياح البري في غزة

وكان أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، دانييل هاجاري أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن "توسيع عملياته البرية" في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي متلفز يوم الجمعة، طالب سكان مدينة غزة من التحرك جنوبا، حيث ستكون هناك "ظروف أفضل".

وجاء إعلان جيش الاحتلال، وسط تقارير عن قصف عنيف على قطاع غزة المحاصر، حيث تم قطع خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها فقدت الاتصال بشكل كامل بجميع فرقها في قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

حماس تطالب العالم العربي بالتدخل

فيما أصدرت حركة حماس، بيان منذ قليل، تؤكد خلاله أن قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برًا وبحرًا وجوًا، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين الصحافة والعالم.

أضاف البيان: "نحمّل الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها".

تابعت: "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".

أردفت: "ندعو شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، كما ندعو أحرار العالم إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين".

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